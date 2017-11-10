Сегодня советской милиции могло бы исполниться 100 лет!

Эта красная дата сегодня удачно совпадёт с Днём сотрудника органов внутренних дел России. Так что правоохранители, по сути, отмечают два профессиональных праздника. Стала ли служба современных защитников правопорядка легче, чем милиционер отличается от полицейского, пытались узнать журналисты «Арктик-ТВ».

Ветеран мурманской милиции Владимир Котов в органах работает почти полвека. 30 лет Владимир Александрович отдал службе, но как говорят, бывших милиционеров не бывает. Последние 20 лет он занимается общественной работой, даёт наставления коллегам и общается с молодёжью, воспитывая чувства патриотизма и нравственности. К памятнику солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, ветеран как и другие приходит с красными гвоздиками. Но все же сегодня не день траура, а большой праздник.

- Сто лет революции, сто лет советской милиции было бы, если бы она была советской. Но вместе с российской полицией – 100 лет! – говорит Владимир Котов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области. - В связи с этим вся страна и люди, которые знают о нашей работе, вместе с нами отмечают эту дату. Милиция вышла из народа.

Служившие ещё в советской милиции отмечают, что работа в органах с тех пор стала только сложнее. А современные полицейские как лучшие кадровые военные стали более дисциплинированными, профессиональными, ведь без целого багажа знаний, начиная от психологии, заканчивая криминалистикой, уже не обойтись. И это, по словам специалистов, требование времени, которое к слову стало заметно спокойней.

- В Мурманске положение с охраной общественного порядка бывало разным. Сейчас в городе обстановка спокойная, граждане могут гулять в любое время, - отмечает Иван Федотовский, ветеран органов внутренних дел Мурманской области. - И раньше так было одно время, но сейчас атмосфера более спокойная.

Праздничной дате посвящён и ряд других событий, например, в краеведческом музее сотрудники полиции открыли выставку. Большой праздник для мурманских правоохранителей будет в 2018 году. Вместе с юбилеем области сотрудники регионального УМВД отметят 80-ю годовщину образования.