Сегодня свой 31-й день рождения отмечает Мурманский СОБР «Росомаха»

Он был создан 15 марта 1993 года на базе Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД России по Мурманской области. В настоящее время отряд входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.

Сотрудники отряда занимаются работой, направленной на предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, ликвидацией бандитских формирований, освобождением заложников, решают такие важные задачи, как обеспечение общественного порядка и безопасности.

Неоднократно личный состав выполнял возложенные на него оперативные задачи на Северо-Кавказе. 84 сотрудника СОБР «Росомаха» управления награждены государственными наградами.