Сегодня священный день

Для жителей Заполярья нет ничего необычного в том, чтобы летом наблюдать солнце на небе круглые сутки, однако, сегодня жители северного полушария Земли стали свидетелями летнего солнцестояния.

Это явление, во время которого наше Солнце находится в самой северной точке на небе. С точки зрения науки, именно в этот момент начинается астрономическое лето, а в северном полушарии наступают самые длинные дни и самые короткие ночи. В течение нескольких дней - до и после момента солнцестояния - небесное светило будет сохранять высоту, после чего оно начнёт опускаться к югу, а световой день будет сокращаться.

День летнего солнцестояния считается священным днём. Самых древних времён славяне в это время праздновали день Ивана Купалы, а по христианской традиции отмечалось Рождество Иоанна Предтечи.