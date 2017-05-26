Сегодня у девятиклассников Мурманской области начинаются экзамены государственной итоговой аттестации

Старт экзаменационной поре дал иностранный язык. Тесты по нему сегодня писали на 24 специально оборудованных пунктах. Это первый экзамен по выбору. Работа по иностранным языкам состоит из двух частей. Сегодня выпускники прошли контроль лексико-грамматических навыков, а завтра им предстоит сдать устную часть.

Время выполнения письменной части – 120 минут, на устную отводится всего 15.

В экзамене по английскому языку приняли участие 470 человек, немецкий выбрали всего двое девятиклассников Мурманской области.

Напоминаем, что с 2017 года девятиклассникам предстоит в обязательном порядке сдавать четыре экзамена: два обязательных – русский язык и математика – и два экзамена по выбору обучающихся.