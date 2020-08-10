Сегодня в детский оздоровительный лагерь «Нептун» в Краснодарский край отправились 114 заполярных детей

Первыми отдыхать на черноморское побережье поехали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из пяти учреждений Мурманской области.

Путешествие воспитанников Мурманского центра «Ровесник» к Чёрному морю начинается с железнодорожного вокзала. Поезд - транспорт медленный, но скучать в дороге ребятам не придётся, будет время спланировать досуг или, по крайней мере, обновить впечатления от прошлых поездок.

Елена Воронцова: «Я обычно пою, пением занимаюсь. Девочки многие у нас танцуют. Мы сценки всякие ставим. На зарядки ходим. На разные экскурсии. Очень весело в лагере проводим время».

Полина Богданова: «В принципе, я плавать не умею, так что я не очень люблю ходить на море, но всё равно хожу и загораю».

Таисия Эргер: «Я занимаюсь шашками, ещё я танцую. А ещё я занимаюсь боксом и дзюдо».

В этом году из-за пандемии пришлось сократить срок летней оздоровительной кампании, однако правительству Мурманской области удалось организовать отдых на море для тысячи юных северян. Такое же количество ребят планируется отправить во вторую смену лагерей. Важно отметить, что все школьники, прежде чем отправиться к морю, сдали тесты на коронавирус.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Это не является обязательным требованием, так как в федеральных требованиях такого нет. Краснодарский край такого требования тоже не выставлял. Но для того чтобы мы были уверены, так как у нас дети из разных учреждений, из разных муниципалитетов. И чтобы родители были спокойны, это тестирование в Мурманской области было организовано».

Около тысячи детей проводят каникулы и в пришкольных лагерях Мурманской области. Там для них также составлены развлекательные и оздоровительные программы, чтобы юные северяне с пользой провели время.