На участке подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа будет временно закрываться движениеПервыми получат вакцину от COVID-19 медицинские работники и пожилые люди – Минздрав РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.20 19:30

Сегодня в детский оздоровительный лагерь «Нептун» в Краснодарский край отправились 114 заполярных детей

Первыми отдыхать на черноморское побережье поехали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из пяти учреждений Мурманской области.

Путешествие воспитанников Мурманского центра «Ровесник» к Чёрному морю начинается с железнодорожного вокзала. Поезд - транспорт медленный, но скучать в дороге ребятам не придётся, будет время спланировать досуг или, по крайней мере, обновить  впечатления от прошлых поездок.

Елена Воронцова: «Я обычно пою, пением занимаюсь. Девочки многие у нас танцуют. Мы сценки всякие ставим. На зарядки ходим. На разные экскурсии. Очень весело в лагере проводим время».

Полина Богданова: «В принципе, я плавать не умею, так что я не очень люблю ходить на море, но всё равно хожу и загораю».

Таисия Эргер: «Я занимаюсь шашками, ещё я танцую. А ещё я занимаюсь боксом и дзюдо».

В этом году из-за пандемии пришлось сократить срок летней оздоровительной кампании, однако правительству Мурманской области удалось организовать отдых на море для тысячи юных северян. Такое же количество ребят планируется отправить  во вторую смену лагерей. Важно отметить, что все школьники, прежде чем отправиться к морю, сдали тесты на коронавирус.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Это не является обязательным требованием, так как в федеральных требованиях такого нет. Краснодарский край такого требования тоже не выставлял. Но для того чтобы мы были уверены, так как у нас дети из разных учреждений, из разных муниципалитетов. И чтобы родители были спокойны, это тестирование в Мурманской области было организовано».

Около тысячи детей проводят каникулы и в пришкольных лагерях Мурманской области. Там для них также составлены развлекательные и оздоровительные программы, чтобы юные северяне с пользой провели время.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Цены на картофель, репчатый лук и капусту продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)В июле рубль ослабел к доллару, несмотря на стабильный уровень нефтяных цен-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)С 1 января 2021 года все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 743 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика