В регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного делаС 22 по 26 марта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет временно перекрываться движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

Сегодня в Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди на старом заводе

Многолетняя история работы металлургического цеха в Мончегорске подошла к концу – его закрыли.

О планах завершения работы металлургического производства стало известно ещё осенью прошлого года, ведь оно давно устарело и уже совсем не отвечало современным требованиям экологии. Сегодня в Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди.

Своё начало медеплавильное производство в Мончегорске берёт в 1979 году. За это время предприятием было выпущено более 3 млн тонн анодной и 2,5 млн тонн катодной меди. Для металлургов и руководства компании этот день знаковый: с лёгкой грустью и гордостью за совершенные успехи они прощаются с родным цехом.

Вадим Меньшенин, начальник металлургического цеха КГМК: «Несколько грустно, что не все планы успели реализовать. Производство остановили, но при этом мы смотрим с оптимизмом в будущее, надеемся на строительство нового медного производства, где все наши знания и опыт и те планы, которые мы не успели реализовать сейчас, мы сможем реализовать на будущем производстве».

Закрытие цеха затронуло около 700 работников. Некоторые сотрудники решили уйти на заслуженный отдых, но большая часть приняла решение продолжить работу в Кольской ГМК.

Душенко-Валькова Татьяна Александровна, работник электролизного отделения металлургического цеха КГМК, г. Мончегорск: «Я очень люблю свою работу, мне очень повезло с отделением, с цехом, с коллективом, с начальством. Я не знаю, никогда не хотелось уйти, уволиться, тяжело, очень тяжело это всё».

В начале месяца был завершён первый этап остановки цеха - разлиты последние медные аноды, остановлены печи и конверторы. Завершающим этапом стала выгрузка катодной меди из электролизных ванн. На сегодняшний день производственные мощности цеха полностью остановлены. Такие меры, по экспертным оценкам, дадут ощутимый экологический эффект.

Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК: «Выбросы по всей группе компаний Кольского дивизиона снизятся до 30 тысяч тонн в этом году, чуть менее 30 тысяч среднегодовых, а в следующем году эта цифра будет менее 22 тысяч тонн по диоксиду серы в год».

Генеральный директор торжественно наградил металлургов за многолетнюю нелегкую работу, любовь и преданность компании. 

В дальнейшем компания планирует привести территорию цеха в первоначальный вид и начать строительство в Мончегорске нового производства.

Сергей Дубовицкий, старший вице-президент компании «Норникель»: «Предполагается, что будет построен новый рафинировочный цех, который позволит производить до 150 тысяч тонн меди. Напомню, что тот цех, который существует сегодня и подлежит закрытию, он производит до 75 тысяч тонн меди. То есть, речь идёт об удвоении производства. Второе - это соблюдение высоких экологических стандартов».

По словам вице-президента компании «Норникель», новый экологичный цех находится в стадии проектирования и на его строительство уйдёт несколько лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Александр Баренбойм – что нам ждать от нового КоАП с 1 января 2021 года
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:25«Спартак и Калашников». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)По делам нашим - ключевая ставка Банк России 4,50%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 47 копеек, евро – на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Количество технологических нарушений в энергетике и ЖКХ региона за 2 года сократилось на 42,7%-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика