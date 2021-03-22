Сегодня в Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди на старом заводе

Многолетняя история работы металлургического цеха в Мончегорске подошла к концу – его закрыли.

О планах завершения работы металлургического производства стало известно ещё осенью прошлого года, ведь оно давно устарело и уже совсем не отвечало современным требованиям экологии. Сегодня в Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди.

Своё начало медеплавильное производство в Мончегорске берёт в 1979 году. За это время предприятием было выпущено более 3 млн тонн анодной и 2,5 млн тонн катодной меди. Для металлургов и руководства компании этот день знаковый: с лёгкой грустью и гордостью за совершенные успехи они прощаются с родным цехом.

Вадим Меньшенин, начальник металлургического цеха КГМК: «Несколько грустно, что не все планы успели реализовать. Производство остановили, но при этом мы смотрим с оптимизмом в будущее, надеемся на строительство нового медного производства, где все наши знания и опыт и те планы, которые мы не успели реализовать сейчас, мы сможем реализовать на будущем производстве».

Закрытие цеха затронуло около 700 работников. Некоторые сотрудники решили уйти на заслуженный отдых, но большая часть приняла решение продолжить работу в Кольской ГМК.

Душенко-Валькова Татьяна Александровна, работник электролизного отделения металлургического цеха КГМК, г. Мончегорск: «Я очень люблю свою работу, мне очень повезло с отделением, с цехом, с коллективом, с начальством. Я не знаю, никогда не хотелось уйти, уволиться, тяжело, очень тяжело это всё».

В начале месяца был завершён первый этап остановки цеха - разлиты последние медные аноды, остановлены печи и конверторы. Завершающим этапом стала выгрузка катодной меди из электролизных ванн. На сегодняшний день производственные мощности цеха полностью остановлены. Такие меры, по экспертным оценкам, дадут ощутимый экологический эффект.

Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК: «Выбросы по всей группе компаний Кольского дивизиона снизятся до 30 тысяч тонн в этом году, чуть менее 30 тысяч среднегодовых, а в следующем году эта цифра будет менее 22 тысяч тонн по диоксиду серы в год».

Генеральный директор торжественно наградил металлургов за многолетнюю нелегкую работу, любовь и преданность компании.

В дальнейшем компания планирует привести территорию цеха в первоначальный вид и начать строительство в Мончегорске нового производства.

Сергей Дубовицкий, старший вице-президент компании «Норникель»: «Предполагается, что будет построен новый рафинировочный цех, который позволит производить до 150 тысяч тонн меди. Напомню, что тот цех, который существует сегодня и подлежит закрытию, он производит до 75 тысяч тонн меди. То есть, речь идёт об удвоении производства. Второе - это соблюдение высоких экологических стандартов».

По словам вице-президента компании «Норникель», новый экологичный цех находится в стадии проектирования и на его строительство уйдёт несколько лет.