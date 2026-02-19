Сегодня в Мурманске морских обитателей океанариума угощают деликатесами

В День защиты морских млекопитающих коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» не может не сказать добрых слов в адрес сотрудников Мурманского океанариума и ластоногих артистов. Надеемся на скорое завершение ремонта, когда мы сможем побывать на новых представлениях.

Свой праздник обитатели океанариума встречают уже в новых вольерах. Не смотря на все бытовые неурядицы, они разучивают новую программу.

Сегодня в Мурманской океанариуме живут арктические серые тюлени Фил – ему уде 27 лет и Даша - ей 32. Они местные долгожители.

Компанию им составляют Жива – представитель балтийского подвида серого тюленя и гренландский тюлень Перс, или ласково «Персик», как зовут его тренеры.

Обычно на дни рождения морских обитателей балуют деликатесами – для тюленей это треска и кальмары.