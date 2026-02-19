День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.26 19:30
Сегодня в Мурманске морских обитателей океанариума угощают деликатесами
В День защиты морских млекопитающих коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» не может не сказать добрых слов в адрес сотрудников Мурманского океанариума и ластоногих артистов. Надеемся на скорое завершение ремонта, когда мы сможем побывать на новых представлениях.
Свой праздник обитатели океанариума встречают уже в новых вольерах. Не смотря на все бытовые неурядицы, они разучивают новую программу.
Сегодня в Мурманской океанариуме живут арктические серые тюлени Фил – ему уде 27 лет и Даша - ей 32. Они местные долгожители.
Компанию им составляют Жива – представитель балтийского подвида серого тюленя и гренландский тюлень Перс, или ласково «Персик», как зовут его тренеры.
Обычно на дни рождения морских обитателей балуют деликатесами – для тюленей это треска и кальмары.
