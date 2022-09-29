Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие «Умной библиотеки»

Реализация необычного проекта прошла в рамках национального проекта «Культура».

Нацпроект «Культура» стартовал в 2019 году. С того времен в его рамках были преображены несколько библиотек нашего города: одна взрослая и четыре детские, каждая из которых имеет название, говорящее о её уникальности: «Доброжелательная библиотека» на ул. Баумана, 24; «Удобная библиотека» на просп. Ленина, 94 и «Живая библиотека» на ул. Скальная, 13.

Сегодня на одну детскую библиотеку стало больше! На улице Капитана Пономарева, 9 корп. 5 открылась «Умная библиотека».