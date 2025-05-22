Сегодня в Мурманске вспоминают первого мэра Олега Найденова

В 1996 году он стал первым всенародно избранным мэром нашего города. Олег Петрович, безусловно, вызывал признание и уважение и всегда был открыт к общению с горожанами.

Он учредил народные программы «Дешевый хлеб» и «Дешевая рыба», во время его службы появились городской центр микрохирургии глаза, площадь Первоучителей, началось возведение храма Спаса на Водах.

Прошло 22 года как Олега Петровича не стало. В память о нём сохраняется не только в сердцах родных и близких, но и в воспоминаниях мурманчан.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить в день памяти Олега Петровича Найденова, первого мэра нашего города, у земляков, а помнят ли они, каким был при нём город?

- Город при нём действительно стал развиваться. Мы приехали в этот город, и разница была очень большая. Коллеги говорили, что город стал развиваться. Он действительно был хозяйственником, душой болел за свой город и много в него вложил.

- У меня очень тёплые воспоминания.

- Человек он был ответственный, слово своё держал.

- Осталось в памяти то, что всё хорошо было в Мурманске. Чисто, убрано. Никаких жалоб не было в то время у нас.

- Только положительное, это настоящий мурманчанин!

- Могу сказать только хорошее, помню те времена. Мурманск развивался, сохранялся. Как он внимательно относился к людям. Это большой пример для всех, для муниципальных служб. Светлая память.