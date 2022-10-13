Сегодня в Мурманской областной Думе прошло заседание профильного комитета по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В ходе совещания представители ДОСААФ наградили некоторых депутатов за активное сотрудничество.

Началось заседание комитета по безопасности в областной Думе с торжественного награждения. В честь 95-летия ДОСААФ России члены регионального отделения вручили парламентариям памятные медали.

Сергей Тян, член президиума Совета регионального отделения ДОСААФ РФ в Мурманской области: «Мы уже выступали здесь. Они выслушивали отчёт о работе ДОСААФ. Были поправки и рекомендации. Их исправляем и стараемся, чтобы всё было хорошо. И самое главное, это наше патриотическое воспитание, благодаря ДОСААФу, потому что ДОСААФ является учредителем юнармейского движения России. И здесь мы также его поддерживаем».

И в этот раз представители регионального отделения ДОСААФ отчитались о проделанной работе, обсудили с депутатами дальнейшее сотрудничество и высказали свои предложения.

Главной темой заседания комитета депутатов облдумы стали корректировки в региональные законы о вопросах безопасности, их приведение в соответствие с федеральными нормами.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Любые законы должны синхронно работать: и федеральные, и региональные. Но всё, что касается вопросов безопасности, особенно пожарной, разграничения полномочий федеральных, региональных должны быть однозначно прописано в законе. То, чем мы на заседании комитета и будем заниматься».

Большая работа по обеспечению безопасности жителей Мурманской области будет продолжена.