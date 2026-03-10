В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.26 19:30

Сегодня в мурманской школе №49 на Скальной улице произошёл пожар

Пришлось срочно эвакуировать 760 человек.

Источником возгорания стала электроплита в кабинете труда на первом этаже. площадь пожара составила семь квадратных метров.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения справились с открытым огнём всего за 17 минут. Пострадавших нет.

