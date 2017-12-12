Сегодня в России отмечается День Конституции

Высший нормативный правовой акт, по которому сегодня живёт страна, был принят более 20 лет назад всенародным голосованием.

Около 40% россиян никогда не читали Конституцию. Это показал опрос «Левада-центра». Лишь каждый десятый заявил, что хорошо знает содержание главного документа страны. Однако, если речь о будущих юристах, такие просчёты просто недопустимы. Для того, чтобы наглядно познакомить мурманских студентов с основным законом, в День Конституции в одном из интеллект-центров столицы Заполярья прошла интеллектуальная игра.

- Игра будет состоять из двух туров, ребятам предлагается сначала рассмотреть ситуации, в которых они должны принять решение, какая статья Конституции будет работать, - рассказывает Юлия Розова, заведующая интеллект-центром. - Им нужно применить свои знания и навыки в работе, при решении конкретных проблем.

Среди заданий есть весьма необычные, например, будущим юристам, опираясь на нормы основного закона, надо выяснить, кто из кандидатов победит на выборах президента. Использовать для этого можно не только свои навыки, но и ресурсы библиотеки. Например, системы «Гарант» и «Консультант плюс». Задание участникам готовили и представители Общероссийского народного фронта.

Сами участники отмечают, что нормы Конституции знаю на пять, и в отличие от большого числа сограждан, помнят, что 12 декабря в России отмечают день, когда в 1993 году был принят основной закон.