Сегодня в России отмечается День Сухопутных войск

С этим праздником командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев поздравил командование и военнослужащих армейского корпуса.

Армейский корпус Северного флота сформирован несколько лет назад. В его состав вошло самое крупное сухопутное соединение вооруженных сил в Заполярье - Печенгская отдельная мотострелковая бригада и единственная в российской армии отдельная арктическая мотострелковая бригада, дислоцированная в посёлке Алакуртти.

Военнослужащие мотострелковых соединений играют важную роль в системе обороны России в Арктике, подчеркивает командование флотом.

В честь торжественной даты в посёлке Печенга, где расположен штаб отдельной мотострелковой бригады, состоялось открытие музея боевой славы соединения.

Личный состав бригад неоднократно принимал участие в учениях арктической экспедиционной группировки Северного флота на островах Ледовитого океана и континентальном побережье России. Также они имеют достаточный боевой опыт для уверенных действий в разных климатических и географических условиях.