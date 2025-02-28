Сегодня в России отмечают День Арктики, а Мурманск готовится к форуму «Арктика – территория диалога»

В праздничную дату в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Комиссией уже проделана большая работа. Следующим важным шагом в реализации огромного ресурсного потенциала Арктики и логистических возможностей Северного морского пути должна стать разработка и запуск комплексного проекта по развитию, который может получить статус национального. Этот подход был поддержан и на Морской коллегии Российской Федерации под председательством Николая Патрушева.

Результаты сегодняшней комиссии позволят найти эффективные решения, которые принесут конкретные и ощутимые результаты для людей и для всего арктического региона и смогут быть представлены на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который впервые пройдёт в Мурманске ровно через месяц и включены в перечень поручений по итогам форума.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ключевой вопрос – это формирование комплексного проекта по развитию Северного морского пути и Арктики, который может получить статус национального».