Сегодня в России отмечают День моряка-надводника

В преддверии профессионального праздника Северный флот провёл учения в Баренцевом море.

В 1696 году по воле императора Петра I началось строительство флота в России. Официально праздник утвердили только в ХХ веке, однако, до этого, 30 октября, его называли Днём моряка-надводника.

Это событие отметили и на Северном флоте.

Дмитрий Евдокимов, командир корабля БПК «Адмирал Левченко»: «Хотел бы пожелать крепкого флотского здоровья, семейного благополучия, карьерного роста, успехов во всех начинаниях. И, как правило, праздник проводить не на берегу, а в море, потому что мы настоящие моряки-надводники».

В преддверии Дня моряка-надводника личный состав большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» провёл учения. По легенде, экипаж обнаружил вражеский объект, роль которого выполняла одна из подлодок Северного флота.

Североморцы вышли на связь с подводной лодкой и дали ей команду подняться на воду. При этом, на случай невыполнения требований, экипаж «Адмирала Левченко» привёл оружие и технические средства в боевую готовность. После подъёма подлодку условно сопроводили за пределы границы нашей страны.

Как отметил командир корабля Дмитрий Евдокимов, экипаж большого противолодочного корабля справился с поставленной задачей и готов продолжать службу.

Также в учениях приняли участие и молодые офицеры.

Дмитрий Евдокимов, командир корабля БПК «Адмирал Левченко»: «Все офицеры этого года сдали зачёты в установленные сроки. В настоящее время они активно показывают свою жизненную позицию, работая в составе экипажа. Замечаний и нареканий по работе выпускников этого года со стороны командования корабля отсутствуют».

Празднику моряка-надводника уже более 300 лет. За эти годы наша страна нарастила боевой потенциал. И сегодня Военно-морской флот России - один из самых крупных и мощных в мире.