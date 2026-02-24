Сегодня в России отмечают одну из самых значимых дат новейшей истории

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Её целью была и остаётся защита людей и Донбасса и обеспечение безопасности границ страны.

За четыре года, несмотря на ожесточённое сопротивление противника, российские войска добились значительных успехов, освободив ключевые территории и укрепив позиции на новых рубежах.

В эту памятную дату российские военнослужащие, как и прежде, с честью выполняют свой долг. Со стороны органов государственной власти, организаций и граждан регулярно оказывается поддержка фронта и наших защитников. На передовую уходят сотни тонн гуманитарной помощи. «За ленточку» отправляют средства личной гигиены, продукты питания, медицинские препараты, оборудование, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Президента РФ, помогает ветеранам СВО, семьям погибших и раненых бойцов, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственную и психологическую помощь, средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство. Тем самым мужество, стойкость и единство народа позволяют преодолевать любые трудности, приближая выполнение всех поставленных задач и общую победу.