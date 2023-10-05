Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник учителя

В честь этого события в «Лапландии» провели большой праздничный концерт. Участие в торжественной части мероприятия принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Преподавать в школах Мурманской области приезжают педагоги из разных регионов России. С победителями программы «Земский учитель» в честь профессионального праздника встретился глава Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Заработал проект «Курс на Север», где первый и главный акцент делается на привлечение учителей. Дело пошло. Более 30 человек за несколько месяцев переехали к нам в регион, чтобы занять вакантные места там, где не хватало таких преподавателей».

Кроме встречи с учителями состоялся большой праздничный концерт. На него приехали преподаватели со всего региона. Например, подруги Юлия Стахеева и Марина Лыщик работают в школах Мончегорска уже много лет. За эти годы они выпустили ни одно поколение детей и отмечают, что сейчас юные северяне уже другие.

Юлия Стахеева, директор школы №5 г. Мончегорска: «Я считаю, что дети изменились. Они стали быстрее. Быстрее находят информацию, думают и реагируют. А также остались такими же пытливыми. Задают столько же вопросов, им всё интересно. Что-то осталось прежним, а что-то изменилось в детях».

Марина Лыщик, заместитель директора школы №14 г. Мончегорска: «А учителя остались прежними. По-прежнему ответственные, добрые, любящие. Дети немного изменились. Сейчас больше детей идёт в волонтёрство, социальные проекты, «Точки роста», патриотическое воспитание. Выходят на очень высокий уровень не только в школах, но и в городе, области».

На праздничном концерте педагогов поздравил со сцены и глава региона, лучшие преподаватели получили заслуженные грамоты и благодарственные письма.