Сегодня в Североморске открылась «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов

Коллекции привезены из Санкт-Петербурга с большой выгодой для жителей нашего региона.

Почти все крупные иностранные бренды верхней одежды, в том числе и норвежские, продолжают покидать рынок нашей страны. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших фирм и теперь представляет коллекции на «Норвежских выставках» по всем регионам страны, делая привлекательные скидки для покупателей.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская выставка» в Североморске будет проходить только пять дней. Наша компания распродаёт товарный остаток магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки, большой ассортимент на демисезон - это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Мы не забываем и про зиму. На выставке представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Большой популярностью на весну-осень пользуются мужские демисезонные куртки финского производства. У них снаружи идёт полностью мембрана, которая не промокает, не продувается. Внутри – хлопок, Материал дышит. Наполнитель - верблюжья шерсть - тоненькая прослойка. Это мечта мужчины, так как в ней много карманов, так же удобно в этой куртке водителям: внизу есть замок, такие модели выдерживают температуру до минус 10-15 градусов. Изделия представлены в разных расцветках».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды, подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весеннее-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, современный, так скажем. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

На этой неделе по 3 марта включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена во флотской столице по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 22. Ориентир - воздушные шары.

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