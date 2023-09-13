Сегодня во Владивостоке завершил свою работу Восточный экономический форум, на котором обсуждался и вопрос газификации Мурманской области

Эта конференция стала восьмой по счёту. На ней говорили не только о развитии Дальнего Востока, но и о развитии Арктики.

Восточный экономический форум – ключевая площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. В рамках пленарного заседания Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства газопровода Волхов — Мурманск — Белокаменка до нового проекта «НОВАТЭКа» по производству сжиженного природного газа.

«Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области, вынужден об этом тоже сказать, хотя это напрямую не относится к Дальнему Востоку. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов — Мурманск — Белокаменка. Очень надеюсь, что наши компании сейчас не буду вдаваться в детали, договорятся между собой при посредничестве правительства — кто и как будет строить этот инфраструктурный объект», - сказал Владимир Путин.

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил, что компания готова самостоятельно построить газопровод Волхов — Мурманск для поставок газа на «Мурманский СПГ». Кроме того, «Газпром» рассматривает вопрос о строительстве завода по сжижению газа в Мурманске, добавил он. А «Россети» займутся электроснабжением СПГ.

Руководители Андрей Рюмин и Леонид Михельсон подписали на форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве. Также на форуме обсудили стоимость реализации плана по развитию Северного морского пути. Она составляет порядка 1,8 трлн рублей, из которых более 620 млрд - средства из федерального бюджета без учёта задач, которые удастся выполнить в рамках государственно-частного партнёрства.

Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «У нас меняются логистические цепочки, ориентация на восточное направление. В этой связи роль СМП, как новой дополнительной транспортной артерии, существенно возрастает. Правительством в прошлом году принят план развития Северного морского пути. Он объединяет как обязательства со стороны государства, так и со стороны бизнеса и 155 мероприятий включены в план».

Правительство страны ориентируется, что грузопоток по СМП к 2024 году составит порядка 80 млн тонн, а к 2030-му — 150 млн тонн.

Кроме того, в рамках форума Владимир Путин заявил, что за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенно увеличить загрузку мурманского порта до 110 миллионов тонн.

«Важны транспортные проекты… Портов и их инфраструктуры», - отметил Владимир Путин.

Достичь такого увеличения грузооборота позволит запуск «Арктической перевалки», порта «Лавна» и контейнерного терминала «Русатом Карго», поделился губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Добавив, что всем проектам оказана вся возможная поддержка со стороны регионального правительства.

Кстати, масштабный проект по газификации региона появился благодаря тому, что решение поддержал Президент России Владимир Путин год назад на встрече с главой нашего региона.