Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов, или «Звезда» Ульяны Давлетшиной

Родители Ульяны Давлетшиной вели, в основном, асоциальный образ жизни. Вредные привычки на фоне беременности дали свои негативные результаты: с самого рождения Уля страдает врождёнными и тяжёлыми заболеваниями опорно-двигательной системы. Без специального аппарата, поддерживающего спину и ноги, и вспомогательных инструментов девушка не может передвигаться. Больше всего проблем с мобильностью жительница Снежногорска испытывает в зимний период – прогулка до продуктового магазина превращается в квест. Тем не менее даже после совершеннолетия и переезда приёмной семьи в среднюю полосу покидать Снежногорск Ульяна не стала.

Ульяна Давлетшина, г. Снежногорск: «Здесь много знакомых мне людей. К нам, к людям с ограниченными возможностями, тут относятся лучше».

Ульяна всего год живёт самостоятельно, но этот факт её радует, нежели тяготит. В квартире сделан ремонт, ход которого девушка контролировала лично. Всё удобно расположено, сделано под потребности молодого инвалида.

Уля почувствовала себя настолько взрослой, что даже решилась на заботу о другом существе. Так, в доме появился квартирант - Бахая. Кошечка тоже с особенностями – жизнь на улице испортила здоровье животного, теперь хозяйка выхаживает своего любимца.

Ульяна Давлетшина, г. Снежногорск: «В итоге я нашла эту «звезду» в Мурманске, она была маленькая, размером с ладошку. Но первое время было сложно, на самом деле, потому что ей было две недели».

Конечно, есть и люди, старающиеся облегчить жизнь инвалида, это специалисты Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения. В частности, у Людмилы 9 подопечных снежногорцев. В их числе и молодые люди, такие, как Уля. Главный принцип, которым руководствуется социальный работник, быть с получателями услуг на одной волне.

Людмила Шмонина, социальный работник ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», н.п. Оленья Губа: «С ними проще. Наша работа лишь формально работа, мы общаемся, дружим, собираемся, играем в настольные игры».

С работой у Ульяны, по понятным причинам, не складывается. Но руки девушка с особенностями не опускает, даже наоборот: обучается новым техникам рукоделия и создания изделий из глины, ткани и других материалов. Даже на выпускной сшила сама себе платье. Принимает заказы на изготовление сувениров.

Ульяна Давлетшина, г. Снежногорск: «Местами бывают моменты, например, по праздникам, когда я делаю что-то по тематике праздника, прошу социальных работников поспрашивать, есть ли спрос. Они спрашивают, некоторые покупают».

На помощь в реализации творческих идей приходят интернет и всё те же заботливые работники Центра.

Людмила Шмонина, социальный работник ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», н.п. Оленья Губа: «Если необходима помощь, то мы, конечно, найдём время в любой день. Придём, поможем, что-то решим».

Как бы ни старались в городах создавать условия для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями, пока усилий явно недостаточно, отмечает Ульяна. Возможно, поэтому на улицу маломобильные горожане выходят редко, прячась в своих ракушках-квартирках. Сегодня во Всемирный день инвалида просто хочется ещё раз напомнить о том, какие прекрасные и особенные люди живут рядом с нами.