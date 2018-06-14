Сегодня во всём мире отмечают День донора крови

В честь праздника филантропов на Мурманской станции переливания крови состоялась необычная праздничная акция. Всех добровольцев, пришедших сегодня на процедуру, поздравили активисты и работники медицинской службы донорства.

Ежеминутно во всём мире у людей разного возраста возникает потребность в донорской крови. Не только за рубежом, но и в России есть люди, которые готовы безвозмездно помогать другим. Для многих из них донорство – не только осознанный выбор, но и смысл жизни.

Требования для доноров достаточно лояльны: за три дня до процедуры необходимо воздержаться от употребления спиртного, анальгетиков и аспирина, так же желательно отказаться от курения. Утром в день сдачи крови надо плотно позавтракать, но постараться не употреблять в пищу копчёности, орехи и бананы. И самое главное, избавится от заблуждений о вреде или болезненности процедуры.

В День донора крови сотрудники станции переливания и активисты общественной организации «Капля крови» подарили всем пришедшим памятные подарки: кружки и сертификаты. А так же сфотографировали всех жалеющих, чтобы остальные мурманчане смогли посмотреть в лица настоящим героям, которые своими бескорыстными поступками помогают спасать жизни людей.