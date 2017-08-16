Сэкономленные деньги пустили на ремонт Кольского проспекта

Хорошая новость для жителей Первомайского округа Мурманска. В этом году городские власти на сэкономленные от конкурсных процедур деньги продолжат ремонт на Кольском проспекте.

На юг Мурманска для проведения инспекции дорожного покрытия Кольского проспекта глава администрации вместе с журналистами едет в микроавтобусе по новой Восточной объездной дороге, которая в народе больше известна как «Ленинградка». Так быстрее, да и трясёт автомобиль значительно меньше, чем в городе. Хотя латают городские магистрали исправно каждое лето, а планировать ремонты начинают заблаговременно.

- Этой осенью, как только мы закончим этот ремонтный период, до появления первого снега, а это первая половина октября, на этом же микроавтобусе мы со специалистами поедем с осмотром дорог, которые нужно будет отремонтировать уже в следующем году, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Ремонтируй - не ремонтируй, а эталонное качество асфальта уложено на федеральной трассе. Оно пока не достижимо для магистралей Мурманска. Но все объясняется просто: здесь светофоры, пешеходные переходы, да и канализационные люки разбросаны по проезжей части, как грибы в лесу. Плюс ко всему огромный и беспрерывный поток автомобилей, транспортные средства то разгоняются, то замедляют движение до состояния остановки. Все это, если и не приводит к образованию ям на проезжей части, то создает опасную колейность. «В бороздах колейности зимой задерживается снег, он намерзает и очень сильно, а это влияет на безопасность дорожного движения», - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Больше всего от непогоды и механических воздействий страдают городские магистрали как Кольский проспект. Асфальт здесь положили несколько лет назад, но он уже «пошёл волнами». Благодаря конкурсным процедурам, которые администрация провела ранней весной, удалось сэкономить средства, эти деньги позволили уже в этом году дополнительно отремонтировать наиболее запущенные участки.

- Могу сказать, что для нас сегодня этот участок дороги не был новостью. Мы понимали, что как только у нас появятся дополнительные средства, то нам нужно будет заняться им, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Карта дорог, которую мы сегодня рассматривали, до метра проработана, знаем все участки, которые нужно будет восстанавливать.

Сейчас в городе верхний слой покрытия сняли на участках по проспектам Ленина, Героев-североморцев; улицах Павлова и Пономарева. В ближайшие три дня специалисты приступят к укладке асфальта. А после дорожную технику и рабочих перекинут на Кольский проспект. Все работы обещают завершить до начала первых заморозков.