Секрет долгой жизни в любви - такую формулу вывели жители старшего поколения Полярного

День пожилого человека отметили под девизом «Жизнь только начинается».

Готовиться к празднику начали ещё с вечера, признаются дамы: и дело не в нарядах или макияже, а в ожидании долгожданной встречи с друзьями и товарищами. В день пожилого человека, который само взрослое поколение Полярного называет не иначе, как праздник мудрости и уважения, пожелания о главном.

Нелли Власова, жительница г. Полярного: «Желаю своим бабулечкам, прабабушкам любви! Любви ко всему, что их окружает. Это то, чем мы делимся со всеми. К чёрту старость! Правильно? Пусть постоит на тормозах. Давайте мы забудем все тягостные мысли, сегодня отметим день добра и уважения».

Гузель Корчагина не так давно перебралась от одного северного моря к другому, поспешила на помощь детям, на себя взяла домашние хлопоты по хозяйству и воспитание внуков. Но признается, что это лишь второстепенная цель её приезда.

Гузель Корчагина, жительница г. Полярного6 «Интересно попутешествовать, посмотреть. Что ещё надо? Не дома же сидеть, носочки вязать. Жизнь в нашем возрасте только начинается».

В традиционном конкурсе «Бабушка примерного поведения» Гузель участие приняла также из-за банального нежелания скучать в квартире. Тем более, поддержать женщину пришли и внуки, и дети - не лучший ли пример семейной сплоченности.

Татьяна Шастова, член жюри конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Это и есть преемственность поколений, когда старшее поколение вовлечено в жизнь нового поколения. Три поколения в одной семье – это прекрасно».

Судьям пришлось нелегко: помимо талантов участницы показали и кулинарные навыки. Пироги, пирожки и булочки – знают примерные бабушки, чем подкупить строгое жюри! Признаются конкурсантки, что помогали в выпечке домочадцы, особенно усердно участвовала в процессе совсем их юная группа поддержки – внуки.

Ольга Гарагуля, председатель жюри конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Я всегда считала, что всё, что направленно на сохранение семейных ценностей, это всегда великолепно».

В нелегкой борьбе титул «Самой примерной бабушки» достался Ангелине Харитоновой. Впрочем, трудностью участница считает вовсе не конкурсные этапы.

Ангелина Харитонова, победитель конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Самое сложное было – согласиться! Много дел, сентябрь - насыщенный событиями месяц, а надо было придумать, собрать в кучу всё».

Праздник мудрости состоялся: всех участниц, конечно, отметили и наградами, и призами. Но самый главный сегодня подарок – это то, что рядом близкие и любимые люди, здоровы и счастливы, разве можно желать большего.