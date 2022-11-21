Секрет не в железе, а в людях: Снежногорской котельной филиала АО «МЭС» исполнилось 40 лет

Когда-то она была цехом номер 13 - одного из самых секретных военных заводов «Нерпа». А в нулевых годах здесь высадился десант иностранных инженеров, которые напичкали котельную электроникой и самым современным на тот период времени оборудованием.

Посёлок Вьюжный, Мурманск -60, Снежногорск. Наличие здесь судоремонтного завода «Нерпа» долгие годы было государственной тайной. В доках предприятия стояли атомные подводные лодки четвёртого поколения. А в цеху номер тринадцать готовили горячую воду и пар для нужд СРЗ. Теперь это гражданский объект. Но костяк коллектива - выходцы с «Нерпы».

Павел Сметанин, заместитель главного инженера «Александровская теплосеть»: «Много специалистов переходили из «Нерпы» сюда. У всех в трудовых книжках можно было найти запись бывшего цеха тринадцать».

Дмитрий Ухов, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике: «Работал на заводе слесарем по ремонту КИП с 1993 года, с ученика».

Когда военные передали котельную городу, то её двери распахнулись не только для школьных экскурсий, но и для иностранных инженеров.

Владимир Пилипенко, машинист котельного оборудования: «Финны и американцы, много кто сюда приезжали. Но нас это не касается, нам, главное, аварий, чтобы не было, экономия мазута и электроэнергии».

Сергей Михайлович Тертышный может рассказать куда больше, он был в эпицентре событий.

Сергей Тертышный, начальник Снежногорского района филиала «Александровская теплосеть»: «В 2000 году местная администрация смогла заполучить проект «ТАСИС» - это совместный проект со шведскими и финскими компаниям. Они выделили грант в размере 1 млн экю, на которые мы перевооружали котельную. Экю - раньше не было евро, это один миллион евро на наши деньги. Мы на эти деньги сделал перевооружение, перекладку котлов и таким образом ушли от эксплуатации старой котельной».

В результате экономия составила 8 тысяч тонн топлива в год, а заполярные энергетики получили самое современное на тот период времени оборудование. Они первыми в области могли управлять котлами с помощью компьютерной мышки.

Павел Сметанин, заместитель главного инженера «Александровская теплосеть»: «Я не встречал в Мурманской области настолько глубоко модернизированной котельной, такой степени диспетчеризации. Персонал может контролировать в онлайн-режиме работу оборудования».

Тогда искренне полагали, что население Снежногорска в XXI веке вырастет до 60 тысяч, люди продолжат ехать на север, как это было в СССР.

Вот и герои нашего сюжета, кто откуда: из Чувашии, из Запорожья, из Татарстана.

Кто-то остался после срочной службы, другие попали за шлагбаум по распределению. Инженер-технолог местной лаборатории признаётся, что её привезли в закрытый город в младенчестве.

Ольга Пилипенко, инженер-технолог: «Тогда все сюда ехали за квартирами. У меня отца на завод вызывали, приехали сюда всей семьей».

Не столько длинный рубль, а сколько романтика привела этих людей за Полярный круг. Они были первопроходцами. Мечтали строить новые города и корабли. Покорять Космос или Арктику.

Может в шутку, а может всерьёз, слесарь Эдуард Сафин сопровождает фотографии с рабочего места заголовками: «Мы вторые на Луне» или «Подготовка полёта на Марс».

Эдуард Сафин, слесарь по ремонту котельного оборудования: «Попали как-то люди в люльке сидят. И все полетели: на Луне уже были, теперь на Марс».

Шутки шутками, но за сорок лет работы котельной здесь не было серьёзных сбоев. Закрытый город всегда с теплом и горячей водой. Секрет не в железе, а в людях.

Разменяв пятый десяток лет Снежногорская котельная снова стоит на пороге масштабной модернизации, начало которой должно быть положено уже в следующем году.