Секрет вечной любви знают супруги из ЗАТО Александровск

Полвека вместе. Александровская семья отметила золотую свадьбу. Поздравить молодых сердцем пришли родные, близкие и неравнодушные к событию жители Полярного.

История любви двух юных сердец началась в далеком 1966 году. Очарованные друг другом на танцах, молодые люди расстаться больше не могли. Два года свиданий и редких встреч привели Валентину и Алексея в ЗАГС, а дальше… Дальше судьба нелегкая моряка и его верной жены.

6 октября семья отметила полвека супружеской жизни. Торжественная регистрация золотой свадьбы прошла в отделе ЗАГС № 1 города Полярного. Поздравить вновь молодожёнов собрались родственники и друзья, а также представители администрации, общественных организаций и учреждений культуры города.

В браке супруги воспитали пятерых сыновей и лапочку-дочку. Они по-прежнему остаются мудрыми наставниками своим детям и стали по-настоящему заботливыми бабушкой и дедушкой внукам.

Секрет вечной любви прост - всегда поддерживать друг друга и быть, что называется, и в горе и в радости.

Алексей и Валентина Картамыш уверены, что так же, вместе отметят еще как минимум одну большую годовщину – алмазную свадьбу. А десять лет до нее будут наполнены радостью и счастьем, поделенными на двоих.