Секретами счастливой семейной жизни делятся жители ЗАТО Александровск

Большую часть года Евгения и двое её детей проводят в ожидании папы из рейса. Глава семьи – военнослужащий, подводник, защитник и самый лучший отец на земле, уверены домочадцы. Возвращение на берег – это всегда праздник. У Рубцовых появились свои семейные традиции встреч и проводов в море.

Большую часть года Евгения и двое её детей проводят в ожидании папы из рейса. Глава семьи – военнослужащий, подводник, защитник и самый лучший отец на земле, уверены домочадцы. Возвращение на берег – это всегда праздник. У Рубцовых появились свои семейные традиции встреч и проводов в море.

Семья Рубцовых, г. Гаджиево: «Печём пироги, украшаем квартиру, а иногда и подъезд. Стараемся внести праздник. Или, наоборот, когда папа в море, печём торт, на котором пишем «Грустно без папы». Пытаемся подсластить жизнь без него».

Уже второй раз гаджиевцы принимают участие в конкурсе «Семья года». Региональный этап призового места не принёс, но это не повод расстраиваться. Поднакопят опыта, добавят новые страницы в портфолио и обязательно вернуться доказать, что они лучшие. Таких – сплоченных, смелых, активных, ярких, спортивных ячеек общества в ЗАТО Александровск ежегодно оказывается немало.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения, г. Полярный: «Семьи, с которых нужно брать пример: семьи должны быть крепкими, дружными, они успевают заниматься с детьми, заниматься спортом, культурно-массовыми мероприятиями. У них на всё хватает время».

И если за звание лучшей семьи придётся поработать в команде, то ветеранам труда, служившим долгие годы на предприятиях Мурманской области, почётную награду пришлось получать в одиночку. Елена Алексеевна отдала любимой работе 35 лет, начинала с градообразующего 10-го судоремонтного завода Полярного. Сейчас продолжает трудиться в Пенсионном фонде, поэтому совет для молодёжи у неё, скорее, профессиональный.

Елена Алексеева, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Всегда наступает возраст, когда вчерашняя молодёжь приходит за назначением пенсии… И получается, что предъявить нечего! Ни себе, ни стране, ни людям. Я рекомендую работать. Работать официально, чтобы это была белая зарплата, была занятость».

Почти 40 лет на благо ЗАТО и города воинской славы трудится ещё один выходец «десятки» Николай Иршин. И завершать карьеру пока не собирается.

Николай Иршин, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Воспитывали так, что необходимо работать. Не ради огромных денег, а чтобы жить».

Звание «Ветеран труда Мурманской области» было учреждено в 2008 году. За это время почти 900 александровцев получили знаки отличия.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения, г. Полярный: «Для женщин необходимо 35 лет стажа, для мужчин – 40 лет. Если гражданин имеет почётную грамоту облдумы или губернатора – стаж снижается на 5 лет, тогда у женщин 30, у мужчин 35 лет».

Причитаются ветеранам труда региона и определённые меры социальной поддержки. Например, ежегодная единовременная выплата ко Дню образования Мурманской области, компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации, а также единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы региона.