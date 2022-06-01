1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 19:30

Секретами счастливой семейной жизни делятся жители ЗАТО Александровск

Большую часть года Евгения и двое её детей проводят в ожидании папы из рейса. Глава семьи – военнослужащий, подводник, защитник и самый лучший отец на земле, уверены домочадцы. Возвращение на берег – это всегда праздник. У Рубцовых появились свои семейные традиции встреч и проводов в море.

Большую часть года Евгения и двое её детей проводят в ожидании папы из рейса. Глава семьи – военнослужащий, подводник, защитник и самый лучший отец на земле, уверены домочадцы. Возвращение на берег – это всегда праздник. У Рубцовых появились свои семейные традиции встреч и проводов в море.

Семья Рубцовых, г. Гаджиево: «Печём пироги, украшаем квартиру, а иногда и подъезд. Стараемся внести праздник. Или, наоборот, когда папа в море, печём торт, на котором пишем «Грустно без папы». Пытаемся подсластить жизнь без него».

Уже второй раз гаджиевцы принимают участие в конкурсе «Семья года». Региональный этап призового места не принёс, но это не повод расстраиваться. Поднакопят опыта, добавят новые страницы в портфолио и обязательно вернуться доказать, что они лучшие. Таких – сплоченных, смелых, активных, ярких, спортивных ячеек общества в ЗАТО Александровск ежегодно оказывается немало.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения, г. Полярный:  «Семьи, с которых нужно брать пример:  семьи должны быть крепкими, дружными, они успевают заниматься с детьми, заниматься спортом, культурно-массовыми мероприятиями. У них на всё хватает время».

И если за звание лучшей семьи придётся поработать в команде, то ветеранам труда, служившим долгие годы на предприятиях Мурманской области, почётную награду пришлось получать в одиночку. Елена Алексеевна отдала любимой работе 35 лет, начинала с градообразующего 10-го судоремонтного завода Полярного. Сейчас продолжает трудиться в Пенсионном фонде, поэтому совет для молодёжи у неё, скорее, профессиональный.

Елена Алексеева, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Всегда наступает возраст, когда вчерашняя молодёжь приходит за назначением пенсии… И получается, что предъявить нечего! Ни себе, ни стране, ни людям. Я рекомендую работать. Работать официально, чтобы это была белая зарплата, была занятость».

Почти 40 лет на благо ЗАТО и города воинской славы трудится ещё один выходец «десятки» Николай Иршин. И завершать карьеру пока не собирается.

Николай Иршин, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Воспитывали так, что необходимо работать. Не ради огромных денег, а чтобы жить».

Звание «Ветеран труда Мурманской области» было учреждено в 2008 году. За это время почти 900 александровцев получили знаки отличия.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения, г. Полярный: «Для женщин необходимо 35 лет стажа, для мужчин – 40 лет. Если гражданин имеет почётную грамоту облдумы или губернатора – стаж снижается на 5 лет, тогда у женщин 30, у мужчин 35 лет».

Причитаются ветеранам труда региона и определённые меры социальной поддержки. Например, ежегодная единовременная выплата ко Дню образования Мурманской области, компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации, а также единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Научи меня жить». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика