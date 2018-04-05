Секретами успеха мурманчанка Ирина Зайцева делится с читателями «Вечернего Мурманска»

В последнее время в стране участились факты нападения собак на людей. Ужасающие истории в прессе и социальных сетях, чудовищные записи с камер видеонаблюдения, кадры которых запечатлели, как псы терзают беспомощных жертв, шокируют. Причём далеко не всегда кусают людей бездомные дворняги. Как уберечься от собачьих зубов, завтра рассказывает «Вечерний Мурманск».

Риск – дело благородное. Эту поговорку слышал каждый. Но тех, кто однажды решил все поставить на карту ради достижения своей цели, намного меньше. Одна из них - мурманчанка Ирина Зайцева, известная многим под творческим псевдонимом Кира Зайцева. Несколько лет назад, находясь в декретном отпуске, она открыла ателье, услуги которого стали пользоваться большим спросом у мурманчан. Секретами успеха Ирина Зайцева делится с читателями «Вечернего Мурманска».