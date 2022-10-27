Секреты гарнизонной кухни или О том, как приготовить правильный рассольник

На Кольской флотилии прошла традиционная конференция с участием судовых поваров. Об особенностях блюд для военнослужащих рассказали коки в Международный день повара. Набор хорошей посуды – достойный подарок на день рождения для человека, который с детства увлекается приготовлением блюд.

Среди влюблённых в поварское дело и Денис Мартынюк. Он совмещает сразу две профессии – повара и военнослужащего. Любит готовить всё, но своим коронным блюдом считает рассольник.

Денис Мартынюк, кок морского тральщика «Владимир Гуманенко», г. Полярный: «Очень важно соблюдать технологию закладки во время приготовления, потому что, если, допустим, несвоевременно заложить в суп огурцы, они дадут кислоту. А кислота тормозит химические процессы, соответственно, может не свариться картофель и перловка. Поэтому огурцы пассируются отдельно и закладываются в самом конце, чтобы всё, что должно было свариться в супе, сварилось».

Но и это далеко не все тонкости приготовления сытного обеда для экипажей кораблей и лодок, уверены коки. Даже если нет проблем с количеством и качеством набора продуктов, правильно их приготовить с частичкой теплоты, которую, как говорится, добавить нужно по вкусу.

Сергей Зуев, старший кок команды снабжения плавучей технической базы Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Самый главный секрет – это готовить с душой и чистым сердцем. И соответственно, любить своё дело».

Алексей Советов, старший кок подводной лодки «Владикавказ», г. Полярный: «Готовить для экипажа надо с душой, с любовью, как для собственных детей и родителей».

Первые, вторые блюда и салаты – такое достойное разнообразие из, казалось бы, стандартных продуктов. Правильность приготовления сегодня оценят судьи – в рамках традиционной встречи, проводимой в военных частях к Международному дню повара. Правда, вместо мишленовских звёзд коков ждут иные награды.

Сергей Данилов, начальник продовольственной службы Кольской флотилии РЗ СФ, г. Полярный: «На конференции будут представлены блюда, которые приготовили наши коки из норм продовольственного пайка. Их оценит жюри, а лучший состав приказом командующего будет поощрён».

О том, кто готовит лучше – мужчины или женщины – говорить можно бесконечно. А вот в столовой одной из военных частей гарнизона Полярного, солдаты, проходящие срочную службу, спорить не станут – просто попросят добавки.

- Это салатик витаминный, он с зелёным горошком – вкусный, полезный, питательный. Всё для молодого растущего организма – для наших детишек-срочников, которые у нас служат с удовольствием.

Это ли не главный показатель профессионализма гарнизонных поваров? С праздником, кулинарные мастера!

Татьяна Боданина, работник зала столовой военной части, г. Полярный: «В наше время надо желать что? Крепких нервов, здоровья, всегда оставаться на позитиве, в хорошем настроении. Если всё будет с душой готовиться, это будет передаваться всем, кто кушает, независимо от ранга. Они будут уходить в хорошем настроении – сытые, довольные, счастливые».