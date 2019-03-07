Секреты северных силачей раскрывает Андрей Родичев

Новым героем программы «Проще говоря» станет президент Федерации пауэрлифтинга Мурманской области Андрей Родичев.

Наш гость поделится секретами невероятных сил и выносливости, а также расскажет о том, чем живут сегодня заполярные силачи.

Смотрите сегодня, 7 марта, в 20.00 программу «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ».