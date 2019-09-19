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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.19 19:30

Секреты военно-исторической реконструкции, быт и нравы раннего средневековья - в программе «Проще говоря»

Девять лет в Мурманской области активно работает первый в Заполярье клуб военно-исторической реконструкции раннего средневековья «Мидгард». Какой путь прошли его создатели, и в чем основные секреты такой работы в сюжете Ольги Щетинниковой.

Клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард», созданный в 2010 году энтузиастами из разных городов страны, дает нам редкую возможность своими глазами увидеть, как жили люди в период раннего средневековья.

Игорь Туленков, руководитель КВИР «Мидгард»: «Простые вещи реконструировать неинтересно. Раннее средневековье - это то, что в Европе принято называть эпохой викингов. Это когда формировались новые государства, целые нации. То же происходило и на Руси. Это период становления русского государства, то, с чего все начиналось».

Одно из важнейших условий - как можно больше делать своими руками, причем, соблюдая технологии того времени и минимум, опираясь на современный опыт.

Игорь Туленков - руководитель КВИР «Мидгард»: «Смысл реконструкции в воссоздании материальной культуры. Желательно, соблюсти технологии, которые были использованы. В ряде случаев мы пользуемся современными технологиями, потому что газовым горном работать легче, чем горном на древесном угле. То же самое касается стеров, которые работают с ювелиркой, металлами».

Для многих участников клуба это стало основным мотивом занятий реконструкцией.

Вещей, созданных руками реконсрукторов «Мидгарда», за 9 лет накопилось столько, что хватает на целые экспозиции.

Клуб «Мидгард» принимает участие во всех тематических фестивалях в Заполярье. И нередко выезжает в другие города России.

Еще больше тонкостей и секретов военно-исторической реконструкции, о быте, и нравах людей, живших в период раннего средневековья, украшениях и оружии того времени, и о том, какая она - мечта конструктора, вы сможете увидеть в развернутом интервью с руководителем клуба Мидгард в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ».

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