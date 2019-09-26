Секреты военно-исторической реконструкции, быт и нравы раннего средневековья - в программе «Проще говоря»

Период раннего средневековья считается одним из самых сложных, но именно этим он и интересен реконструкторам. Об особенностях жизни людей того времени, попытках воссоздать их быт в наши дни, о людях, для которых военно-историческая реконструкция не просто хобби, а образ жизни смотрите во второй части большого интервью с Игорем Туленковым, руководителем клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард», в программе «Проще говоря» на телеканала «Арктик-ТВ».