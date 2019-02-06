Сел в машину, не забудь про ремень!

В Мурманской области инспекторы дорожного движения проводят масштабную профилактическую акция «Пристегнись», направленную, в первую очередь, на профилактику правил перевозки детей.

С самого начала акции на глаза дорожных полицейский попались несколько нерадивых водителей-родителей.

Напомним, согласно федеральному закону, детей до 7 лет можно перевозить только в специальных креслах, а до 12-летнего возраста - необходимы особые насадки на ремни безопасности. Но не каждый автовладелец строго следует закону. Чтобы нарушений стало меньше, инспекторы ГИБДД на регулярной основе проводят рейды, сегодня водителей останавливали и проверяли неподалёку от детской поликлиники…

Тех, кто халатно относится к безопасности своих детей, хватает. Такие мамы и папы правилами пренебрегают либо по собственной халатности, либо в целях экономии.

Буквально за несколько минут рейда инспекторы дорожного движения выписали несколько штрафов за не пристёгнутый ремень и у детей, и у водителей.

- В соответствии со статьёй 12-23, ч3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, за нарушение правил перевозни несовершеннолетних в автомобилях предусмотрен штраф три тысячи рублей, а за перевозку взрослых пассажиров без ремня безопасности предусмотрен штраф в одну тысячу рублей, - комментирует Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Инспекторы дорожного движения проведут рейды не только на основных магистралях городов и связующих трассах области. Внимание они уделят и парковкам рядом с местами массового скопления родителей с детьми: паркам, торговым центрам, поликлиникам и школам. Именно туда чаше всего родители везут детей на автомобилях.