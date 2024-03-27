Сельхозпредприятию «Полярная звезда» поможет новое соглашение

В истории с сельхозпредприятием «Полярная звезда», которая ещё недавно была на слуху, кажется, поставлена точка. Стороны, а это само предприятие и закупающий у него молоко Североморский завод, сумели договориться и подписали долгосрочный договор.

В прошлом году из-за поломки оборудования и необходимости закупки новой техники Североморский молокозавод (из двух предприятий в регионе, занимающихся переработкой молока) не смог платить «Полярной звезде» за молоко прежнюю цену. Правительство региона предложило предприятию компромисс в виде увеличенной закупочной цены до 20 рублей за килограмм и субсидии за такой же объём продукции на 18 рублей. Плюс к этой сумме 5 рублей доплачивал Североморский молокозавод в счёт долга.

В конце января срок этого договора истёк.

Лидия Сидорова, главный зоотехник предприятия «Полярная звезда», заместитель директора по производству: «Мы не забивали животных, сохранили поголовье и молодняк. Наступает 1 февраля, а завод не отправляет транспорт, чтобы отгрузить продукцию. Звоню на один телефон, не отвечает, другой тоже, третий».

У «Полярной звезды» 484 коровы, которые дают до 15 тонн молока за удой. Этих животных голштинской породы ещё в советские времена адаптировали для жизни на севере. Показатели по их удою бьют рекорды.

Лидия Сидорова, главный зоотехник предприятия «Полярная звезда», заместитель директора по производству: «Они настолько хороши всем. Высокой молочной продуктивностью, пригодностью в условиях проживания Крайнего севера, пригодностью к успешному машинному доению».

Бросить в беде «Полярную звезду» конечно не могли. Глава региона поручил создать совместную межведомственную комиссию, которая занялась формированием стратегии развития молочного животноводства на территории региона. В состав органа вошли комитет государственного и финансового контроля, Министерство развития Арктики и экономики, Минприроды, налоговая служба и руководство сельхозпредприятий. Результатом работы стало подписание долгосрочного соглашения.

Казбек Абдурахманов, директор молочной фермы «Полярная звезда»: «Комиссия провела проверку Стороны договорились».

Лев Леонов, и.о. генерального директора «Североморского молочного завода»: «Бизнес - есть бизнес… У всех есть свои интересы. Это хороший задел для дальнейшей работы».

Срок действия договора год - до первого апреля 2025 года.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «В договоре прописана цена, которая позволит не находиться в убытке предприятию».

Стоит отметить, что правительство поддерживает сельхозпроизводителей региона на регулярной основе. Для этого разработан целый комплекс мер.