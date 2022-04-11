Село Ловозеро утопает в грязи, а местные власти не спешат принимать меры

Такой вывод делают пользователи социальных сетей, просмотрев ролик, опубликованный в сообществе «Регион 51».

Автор видео заглянул в один из дворов села и ужаснулся: в арке дома скопился мусор – битое стекло, окурки и металлические банки. Арка дома расписана вандалами, то тут, то там мелькают разноцветные автографы любителей уличного искусства и порчи частной собственности.

По идее такие «произведения искусства» жилищники должны закрашивать.

Судя по сугробам, снег здесь тоже не вывозили давно.

Контроля со стороны местных властей явно не хватает, подводят итог пользователи соцсетей, наблюдая «картину» из Ловозера.