Сельскохозяйственные предприятия региона приглашают принять участие в конкурсе на получение субсидии на приобретение оборудования для звероводства

Полученные средства можно потратить на приобретение и монтаж нового оборудования по переработке пищевых отходов, которые идут на корм животным.