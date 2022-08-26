«Семь футов под килем!», - пожелали участникам Чемпионата и Первенства Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча 2022»

Соревнования проходят три дня в Мурманской области, участниками которых являются несколько регионов. Не только солнечный день уходящего лета подначивает выйти под парусом на водную гладь реки Тулома. Для прогулок на яхте есть повод повесомее - Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча 2022». В этом году соревнования проходят на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта.

Соревнования проходят три дня в Мурманской области, участниками которых являются несколько регионов.

Не только солнечный день уходящего лета подначивает выйти под парусом на водную гладь реки Тулома. Для прогулок на яхте есть повод повесомее - Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча 2022». В этом году соревнования проходят на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы, как градообразующее предприятие, поддерживаем спорт в регионе. Одним из направлений Мурманского морского торгового порта является парусный спорт. В текущем году я рад приветствовать на территории яхт-клуба участников Чемпионата и Первенства Мурманской области по парусному спорту 2022 года. Спасибо большое правительству Мурманской области, Федерации парусного спорта Мурманской области. Как всегда здесь, на Кольском Заполярье, прекрасная погода и я уверен, что эти три спортивных дня будут насыщены».

В чемпионате приняли участие спортсмены из четырёх регионов: Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей и Республики Карелия. 22 участника заявлены на старт. Самому юному из них 12 лет, самому старшему 59.

Алина Камбулина, судья соревнований: «Дистанция зависит от ветра, от силы его и направления. Возможно, это треугольник с петлей, либо петля так выглядит, поэтому так и называется. Сегодня у нас гоняются как мужчины, так и женщины. Дети также в первенстве принимают участие и юноши, и девушки. Планируется за все дни провести десять гонок».

Начались соревнования с церемонии открытия.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Важно отметить, что участники, которые приезжают с других регионов - это дополнительный драйв, дополнительный азарт в рамках соревнований, потому что на местном уровне все друг друга знают. А когда ты видишь спортсмена с других регионов и вместе соревнуешься, опытом обмениваешься, то это дополнительный азарт, дополнительный драйв, дополнительный стимул к победе, показать свои навыки и умение».

Перед соревнованиями яхту необходимо помыть, проверить паруса, оснастку и подготовить экипировку. Так готовится к выходу на старт участник чемпионата Денис Плотников.

Денис Плотников, участник соревнований: «В этот спорт я пришёл 14 лет назад. Мой дом был так удачно расположен - окна выходили прямо на акваторию озера Имандра, я каждый день мог лицезреть как люди занимаются на яхтах. Мне это очень понравилось, я пытался неоднократно туда записаться. Первый раз не смог, потому что не умел плавать. Два года подождал, научился, потом смело пошёл, записался и с тех пор я занимаюсь».

Любовь Рюмина из Ленинградской области, как и все участники, надеется на хорошую погоду. В парусном спорте она давно, но «гонять на «луче» начала 5 лет назад. «Лучом» называют особый класс яхт.

Любовь Рюмина, участник соревнований: «Много зависит от того, как подходишь к пирсу и садишься, если лодка спущена. Тогда уже опускаешь руль, шверт, чтобы не сносило ветром. Добираешь шкоты и уже смотришь, откуда ветер идет. А если надо спускать по слипу, то заходишь в воду соответственно».

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча 2022» будет проходить в регионе с 26 по 28 августа. В каждом зачёте будут выбраны три победителя. Спортсмены будут награждены грамотами, медалями и кубками. Партнёром соревнований - Мурманским морским торговым портом подготовлены специальные призы.