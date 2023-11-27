Семь лет грозит пьяному водителю, который сбил девочку на дороге в Териберке

В региональном следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, который в сентябре этого года сбил в Териберке 15-летнюю девочку и скрылся с места преступления.

Владислав Фрибус, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области: «Весь период расследования обвиняемый находился под стражей, давал признательные показания. В настоящее время органами предварительного следствия собрана доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения уголовного дела по существу».

Подозреваемый говорит, что не видел девочку на дороге, поэтому и уехал.

Впрочем, его словам легко поверить, учитывая детали произошедшего.

Владислав Фрибус, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области: «Обвиняемый на момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, частично обстоятельства произошедшего амнезировал, не помнил».

Ранее мужчина не привлекался к ответственности и даже пытался возместить причиненный ущерб, но до конкретных действий дело не дошло. Сейчас девочка восстанавливается после произошедшего, а мужчине за нарушение правил дорожного движения и оставление человека в опасности грозит уголовное наказание до 7 лет лишения свободы.