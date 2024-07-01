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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.24 19:30

Семь важных вопросов обсудили на оперативном совещании с главой Мурманской области

Ключевыми событиями стали вопросы выпускных вечеров школьников, фестиваль «Арктический берег» и День молодёжи, который отмечали по всей стране.

Прошедшая неделя была наполнена множеством разнообразных, ярких и эмоциональных событий - День выпускника, фестиваль «Арктический берег» и День молодёжи, который отмечали по всей стране.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромная была программа, насыщенная. Танцевально-вокальные коллективы наши региональные, талантливые и популярные диджеи, тематические площадки, в том числе профориентационные. Это впервые мы делаем»

Но на этом масштабные мероприятия не заканчиваются. В Кандалакше 5 июля откроют 50-й межрегиональный фестиваль «Беломорье», основная часть программы которого состоится 6-7 июля в Умбе. Главным событием праздника станет форум семейных сообществ «Родные-Любимые».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Во второй летний месяц региональная культурная акция «на Севере – лето!», которую мы успешно запустили в этом году по поручению Андрея Владимировича, уже получили позитивные отзывы северян. Поэтому продолжим проводить яркие и интересные уличные активности до конца лета».

Андрей Чибис во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил об учреждении знака отличия для почётных работников сферы молодёжной политики Мурманской области. И вручил Благодарственные письма от Владимира Путина за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента РФ, которые состоялись в марте этого года.

Ещё одной важной темой стал вопрос развития опорных агломераций региона. В их развитие до 2035 года планируется вложить свыше 4 трлн рублей, 72% из которых частные инвестиции.

В рамках оперативного совещания рассмотрели ход работ по разработке мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Сформированы планы 10-летнего развития трёх агломераций, которые при одобрении и поддержки президента позволят решить главную задачу – существенно повысить качество жизни населения на территории наших опорных населённых пунктов, и с учётом того, что 75% проживает на территории этих агломераций, повысить качество проживания практически всего региона».

Как прозвучало во время совещания, в Мурманской области стартовал новый сбор инициатив по губернаторской программе «На Севере – твой проект», куда жители региона могут предложить свои идеи по развитию Заполярья. Сделать это можно на портале «Наш Север».

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Программа направлена на реализацию инициатив северян с использованием финансирования средств областного бюджета. За прошедший период была обозначена на территории Мурманской области работа по 131 инициативному проекту. Самыми популярными для реализации проекта стали – благоустройство территорий, ремонт входных групп у многоквартирных домов, а также благоустройство, культура, образование, физическая культура и спорт».

Во время совещания было отмечено, что для северян увеличена общая сумма налогового вычета на услуги в сфере физической культуры и спорта. Для того чтобы вернуть средства, потраченные на активности, можно обратиться в ФНС по месту жительства. С 2024 года общая сумма вычета увеличена до 150 тысяч рублей, вернуть можно 13% от суммы затрат.

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