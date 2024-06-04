«Семечка» - одно из излюбленных мест отдыха у мурманчан

В Мурманске на Семёновском озере или, как любят называть его мурманчане, «Семечке», в жаркий летний день всегда много людей. Это место притяжения отдыхающих горожан, где можно для начала просто позагорать.

- Очень прекрасно и непривычно. Особенно в будний день на севере тепло, очень классно. И мы решили воспользоваться моментом пока в отпуске.

- А почему на «Семечке?

- Рядом живём. И у нас не так много мест рядом: Семёновское озеро и «Ждущая», сопки.

- Если тёплая погода, то я стараюсь сюда приезжать. На скамеечке сижу и загораю.

- Хорошо загар ложится?

- У меня да, хорошо ложится.

- Здесь вода, свежий воздух и ребёнку играется хорошо. Поэтому мы сюда решили прийти. Он именно выбрал, сказал: «Мама, пойдём на «Семечку». Я говорю: «Ладно, поехали». Он камушки кидает, а я сижу и смотрю.

- Здесь хорошо и красиво, чистенько и аккуратно.

- Вода огромная, уток кормлю и сижу с родителями. Отдыхаю.

Также Семёновское озеро отрыто для любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься спортом на площадке, можно покататься в парке аттракционов как взрослым, так и детям. Лодочная станция также притягивает мурманчан. В общем, отдых на любой вкус.

- Я когда-то там нырял, а зимой моржевал. Но это было по молодости, сейчас уже старый стал, конечно. Как только погода до 20 градусов, то мы тут или на даче. Но лучше тут, общения больше с людьми. И куда не зайди, то везде красиво. Даже поплавать на лодочке можно. Я пойду туда попозже.

- Прекрасное настроение, лето наступило. Солнышко светит, все весёлые. Мурманск у нас лучше всех городов.

- Самый красивый город. Скорее всего, в России, наверное. Чибис старается, молодец.

Безусловно, отдых в Мурманске может быть интересным и полезным для здоровья. Стоит только найти своё место для релакса.