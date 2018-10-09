Семен Кауров представлял ЗАТО Александровск на IХ съезде Союза городов воинской славы в Грозном

В очередной раз встретились представители Союза городов воинской славы для проведения собрания на тему духовно-нравственного воспитания молодого поколения. На этот раз съезд членов союза прошел в рамках празднования 200-летия города Грозного.

Первое собрание членов союза городов воинской славы прошло в 2013 году. Среди представителей союза сегодня и ЗАТО Александровск.

К 200-летию Грозного была подготовлена обширная программа празднования дня города.

Семен КАУРОВ глава администрации ЗАТО Александровск: «Все, конечно, очень сильно удивило нас. Город преобразился, стал чище, краше, проходило много мероприятий, открывались новые площади, бульвары».

Основная работа участников съезда ждала в рамках пленарного заседания на тему «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения». Перед ним гости Грозного приняли участие в закрытии Первой военно-патриотической игры старшеклассников городов воинской славы в российском университете спецназа в Гудермесе и в торжественной церемонии открытия Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.

Семен КАУРОВ глава администрации ЗАТО Александровск: «Этот слет проходил в течение нескольких дней. Дети преодолевали полосы препятствий, строевая подготовка, все что касается военно-патриотического воспитания».

На будущий год александровские юнармейцы также примут участие в зарнице и смогут лично понаблюдать, как работают силовые структуры специального назначения.