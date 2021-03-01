Семёновский рынок сгорел в воскресенье

Последний день календарной зимы не обошёлся без ЧП. На проспекте Героев-североморцев загорелся торговый центр.

Возгорание произошло ранним утром, когда в помещениях Семёновского рынка ещё никого не было. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, но обычно в таких случаях огонь возникает из-за короткого замыкания.

Спасателям довольно быстро удалось локализовать и остановить распространение пламени, работу пожарных осложняла сложная конструкция кровли.

О масштабах ЧП и причинённом ущербе в сообщениях МЧС не говорится, но площадь пожара, согласно сводкам, составила около 150 квадратных метров. Вероятно, теперь владельцам комплекса придётся закрыть павильоны и сделать ремонт.