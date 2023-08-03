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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.23 19:30

Семёновское озеро своей прохладой выручает в жаркий день мурманчан и москвичей

В столице Заполярья жара, а на Семёновском озере – аншлаг! У домика «моржей», конечно же, нашлись любители поплавать и просто желающие постоять в прохладной водичке. Кто-то шутит, говорит, что за отпуск столько не купался, сколько за это лето здесь, на севере.

Нашим людям – лето не чуждо! В такую летнюю погоду на Семёновское озеро выбрались и стар, и млад.

Жаркая погода как сегодня - замечательный повод выбраться поближе к водоёму, позагорать или даже искупаться. Мурманчане вовсю используют такой шанс на Семёновском озере.

В столице Заполярья жара, а на Семёновском озере – аншлаг! У домика «моржей», конечно же, нашлись любители поплавать и просто желающие постоять в прохладной водичке. Кто-то шутит, говорит, что за отпуск столько не купался, сколько за это лето здесь, на севере.

- Как вода?

- Градусов 17. Бодрит. В такую погоду только здесь и спастись можно.

- Очень хорошая! Кто любит плавать – тому советую прийти.

- Вода замечательная. Погода хорошая. Пока погода хорошая, надо пользоваться возможностью этой.

Искупался в водоёме и добродушный пёс, ему приходится гораздо тяжелее, чем людям. Арни тоже хотел дать нам комментарий, но растерялся.

- Арни, дай интервью, интервью дай. 

Тоже купался, ему тоже хорошо. Тоже не теряется, кожаный нос у него. Хороший пёсик.

Настроение на соседнем стихийном пляже такое же воодушевленное. Правда, более расслабленное. Северяне лежат, загорают, читают, общаются друг с другом.

- Сегодня пришли с подружкой позагорать. Сегодня очень прекрасная погода. В Мурманске так бывает очень редко. Решили вот солнечные ванны принять.

- Погода хорошая, отдыхаем, загораем в отпуске.

- Я сидела, писала стихи. Но если случается такая возможность, то я прихожу на Семёновское озеро, отдыхаю здесь. Если хотите, то я прочитаю свой стих: «Июль, прощай, ведь август у порога, а лето всё ещё бежит вперёд, ему скажу я «Здравствуй, подожди немного». Спешишь? Спешу, ведь осень в гости ждёт»…

- У меня ребёнок любит кидать камушки, поэтому я решила, что мы поедем к озеру, потому что в парке ему уже надоело гулять. А здесь вода.

- Мы здесь рядом живём, с детворой пришли на озеро позагорать, покататься на самокатах. Здесь площадки очень хорошие.

Нам попались и туристы, впечатлённые необычной для севера погодой. Говорят, что взяли с собой много тёплых вещей, готовясь к худшему.

- Мы компанией приехали из Москвы к вам. И вот побывали вчера в Териберке при такой замечательной погоде. Считаем, что нам просто крупно повезло. А сегодня мы гуляем по Мурманску и тоже такая замечательная погода. Это действительно неожиданно, потому что мы набрали с собой пуховиков, шапок, плащ-палаток, чтобы плавать. А тут загорать можно было. И даже помочили ноги в Баренцевом море. Так что всё было замечательно. У вас просто замечательно. Нам очень понравилось!

Однако, не стоит забывать о том, что при такой экстремальной температуре может случиться и тепловой удар. Спасатели советуют северянам как можно чаще охлаждать тело, пить больше воды и чаще находиться в тени, чем под палящим солнцем.

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