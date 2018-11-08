Семёну Каурову в ЗАТО Александровск достались полномочия мэра и главы

Накануне состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии, которая и определилась с кандидатурой главы большого ЗАТО, а окончательное решение принял Совет депутатов ЗАТО Александровск.

Семён Кауров вступил в новую для себя должность главы муниципального образования ЗАТО Александровск. Теперь он единственный руководитель большого ЗАТО. Напомним, до этого в Александровске, как и в большинстве муниципалитетов области, властные полномочия между собой разделяли два градоначальника – мэр и глава администрации.

На кресло главы ЗАТО помимо Семёна Каурова претендовал директор Отдела капитального строительства ЗАТО Андрей Волков.

Определить, кто займёт кресло главы Александровска, на ближайшие пять лет предстояло Совету депутатов ЗАТО. Парламентарии поддержали кандидатуру Каурова единогласным решением.

После перехода на «одноглавую» систему управления депутаты проголосовали за внесение изменений в устав ЗАТО Александровск.

А вот вопрос об условиях приватизации объектов муниципального недвижимого имущества большого ЗАТО, который давно был «яблоком раздора» между администрацией и Советом депутатов, было решено снять с повестки дня и передать на доработку в профильные комиссии.