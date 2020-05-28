Семейная пара из Мурманска ограбила рыбный павильон

С заявлением о краже обратилась 48-летняя сотрудница магазина, которая, придя утром на работу, увидела дверь открытой, из торговой точки пропал товар на общую сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, сняли отпечатки пальцев, просмотрели записи камер наблюдения. В результате, были задержаны 41-летний мурманчанин и его 29-летняя жена, которые признались в содеянном.

Выяснилось, что во время ночной пьянки им захотелось рыбы и пара решила ограбить магазин.

Их ждёт суд и возможное лишение свободы сроком до 5 лет.