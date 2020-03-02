«Семейная приёмная» открылась в ЗАТО Александровск

Получить информацию о мерах социальной поддержки семей, бесплатную консультацию по вопросам воспитания и обучения детей или необходимую психологическую помощь в трудной жизненной ситуации мурманчане смогут в «Семейной приёмной». Пятая по счёту местная приёмная открылась в ЗАТО Александровск.

В рамках проекта «Крепкая семья» в большом ЗАТО начала работу «Семейная приёмная». Основная её задача - поддержка родителей, в частности таких, которые нуждаются в материальной, социальной, либо психологической помощи.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной помощи населения, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В зависимости от того, с какими вопросами гражданин будет обращаться, на приём придёт тот человек, который сможет компетентно грамотно ему объяснить».

Светлана Виденеева, региональный координатор проекта «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития: «Я не случайно сказала, что формат приёмных в целом изменился. И «Семейная приёмная» ориентирована максимально на то, чтобы сплотить людей на этой площадке, дать возможность им не только получить информацию из первых уст, которая будет предоставляться специалистами различных сфер деятельности, но и информацию об организации различных мероприятий, которые ориентированы на семью».

Одним из таких мероприятий стала Масленица – праздник, направленный на укрепление семейных ценностей, организовали сотрудники комплексного центра поддержки населения. Пригласили отметить этого события и участников круглого стола.