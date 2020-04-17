Семейную пару из Мурманска по судебному решению принудительно поместили в обсервацию

Супруги тесно общались с человеком, больным коронавирусом, но не хотели ложиться на медицинское наблюдение. Вопрос пришлось решать в суде.

Как сообщил Октябрьский районный суд Мурманска, супруги контактировали с женщиной, у которой позже обнаружили коронавирус. И муж, и жена получили постановления о госпитализации, но от обсервации отказались. Также не сдали необходимые анализы, которые могли бы показать, заразились они или нет. В результате делом заниматься пришлось суду.

Пара на заседании присутствовала по видеосвязи, в зале суда находился юрист - их представитель. Суд рассмотрел дело и решил удовлетворить иски в отношении супругов. Каждого из них принудительно поместят в медицинское учреждение до получения отрицательных анализов на коронавирус.

Напомним, такое дело в Мурманске такое дело рассматривают уже не первый раз. Третьего и четвертого апреля Октябрьский районный суд города Мурманска уже принимал решение о принудительном помещении ответчиков под медицинское наблюдение.