Семейные и спортивные – такими запомнились александровцам минувшие выходные

В Гаджиево прошли состязания между семьями дивизии подводных лодок, а в Полярном - эстафета для самых юных северян.

Четыре семейные сборные Гаджиева выходят на площадку, бодро разминаются, а после команды-свистка начинают игру.

Опыт в этом соревновании приветствуется, но вовсе не обязателен. Впрочем, команде Елизаветы Афиркиной в этот раз определённо везёт.

Елизавета Афиркина, участница состязаний, г. Гаджиево: «Несмотря на несобранность команды, мы победили, двигаемся хорошо. У нас команды сборные, нас собрали с разных организаций, что позволяет нам подружиться. Семьями - в том числе».

Спортивным праздником в гарнизоне подводников открывают Год семьи. Командование такие традиции одобряет, так как нечасто в условиях службы вся семья может побыть вместе полным составом. В числе организаторов события – женсоветы.

Анна Сафонова, председатель женсовета экипажа подлодки, г. Гаджиево: «Соревнования спортивных семей нашей дивизии проходили под лозунгом «Сила России в семье!».

Дарина Бородич, председатель женсовета 31-й дивизии подводных лодок, г. Гаджиево: «Мы с командованием дивизии подготовили для участников подарки и вкусные призы».

Подхватили идею семейного спортивного выходного и активисты «Движения Первых». На площадке они помогают в навигации, подготовке к соревнованиям и награждении участников. А главное, всегда предложат альтернативные виды досуга.

Наталья Чепелюк, специалист по организации работы в ЗАТО Александровск РДДМ «Движение Первых», г. Гаджиево: «Движение Первых» – это единственная и уникальная общественная организация, в которой могут участвовать не только дети, но и семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки). Они могут участвовать в соревнованиях, ходить в походы, развешивать кормушки, участвовать в конкурсах».

Полярнинцы как и спортсмены из Гаджиево выходные проводили в кругу семьи, но предпочли зимние старты.

Антонина Лазаренко, педагог-организатор ЦГПВМ ЗАТО Александровск, г. Полярный: «Веселые и забавные конкурсы, эстафеты, где участники катаются на ватрушках, бегают прыгают. В общем, отлично проводят время».

Соревновательный момент в таком формате, конечно, отсутствует, ставка делается на хорошее настроение и полезные для здоровья активности.

- Сплачивает семью, здоровье детей.

- Это полезно для здоровья, общение с семьей – побольше бы таких мероприятий.

- Очень интересно, здорово, весело, поднимает настроение на весь выходной день.

Площадкой для встречи семей стала обновленная в прошлом году по федеральному проекту городская площадь Двух капитанов. Нацпроект «Жильё и городская среда» инициирован президентом Владимиром Путиным и продлён до 2030 года.