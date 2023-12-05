«Семейный дом»: Центр социальной помощи населения в Полярном объединяет пожилых и молодёжь

В Полярном общество инвалидов к Дню инвалидов подошло по-спортивному: здесь для северян пожилого возраста организовали турнир. Среди команд – специалисты Центра социальной помощи населения и… «Молодушки».

Гузель Корчагина, пенсионерка, г. Полярный: «Мы немножко волновались, но когда пришли и почувствовали такую тёплую обстановку, то нам стало радостно и весело. Мы на самом деле счастливы, что поучаствуем в этой игре. При этом она такая лёгкая и заразительная».

Игры, к слову, не простые, а межрегионального уровня: именно такие состязания уже много лет организуют в Оленегорске и Мончегорске, собирая почитателей Джаколо и Корнхола со всего Северо-Запада. Оттуда часть игровых полей перекочевала в муниципальные общества инвалидов.

Ирина Толстикова, председатель общества инвалидов, г. Полярный: «Первую игру я выиграла в Оленегорске, заняла второе место и нагло попросила подарить нам в общество одну игру. Потом связались с организаторами, так эти игры и появились в Полярном и Снежногорске».

Общению и опыту социализации немало времени уделяют и в комплексном Центре социального обслуживания населения. Благодаря специалистам и разработанным здесь программам удаётся объединить два мира: сложных подростков и инвалидов. Первые формируют костяк волонтёрского объединения, становятся опорой для людей с ограниченными возможностями здоровья, нередко выходят к пожилым людям, принося вместе с подарками непередаваемые эмоции.

Юлия Ушакова, специалист по социальной работе ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», г. Снежногорск: «Для того, чтобы ребятам было легче коммуницировать с окружающими, ведь дети-инвалиды и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, тяжело находят общий язык с обществом. И когда мы выходим, они легче взаимодействуют с людьми, раскрываются. Самое главное, это эмоции, социализировать их через такую форму, как волонтёрство».

Направления работы «Энергии добра» - так называется волонтёрский доброотряд из ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации, разделены на ряд основных блоков. Это проведение мероприятий календарного типа, приуроченных к важным праздниками и государственным датам, творческие задания, система здорового образа жизни с комплексом состязаний и игр и, конечно, психологические тренинги. На помощь всегда придут взрослые, подскажут, как правильно себя вести в той или иной ситуации, ведь работа с особенными детьми не из лёгких.

Например, Гульнара Данильченко этой деятельности посвятила больше 20 лет.

Гульнара Данильченко, специалист ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», г. Снежногорск: «Терпение, понимание, доброжелательность, чтобы это нравилось. Без души никуда - я их просто люблю. Они такие же дети, немножко другие, со временем привыкаем друг к другу и становимся одной большой семьёй».

В этом году специалист стала обладательницей третьего места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в номинации «За созидание и долголетие в профессии». Впору такую премию присудить и председателю снежногорского общества инвалидов, на своём посту она уже почти 10 лет. А самой организации в этом году исполнилось 35!

Галина Грещук, председатель общества инвалидов, г. Снежногорск: «Издавна начали говорить, что это наш семейный дом. Многие нам так и говорят: «Мама», так как они приходят к себе домой. У нас тепло и уютно, для всех найдётся место, неважно, ребёнок это или бабушка. У нас всем комфортно».

Несколько лет назад общество перебралось в большое помещение с тремя залами, чтобы было место для творчества, занятий спортом и уютных разговоров за чаем. С каждым годом, уверяет председатель, становится и больше друзей: помощь – от финансовых вливаний до подарков на значимые даты, участия в акциях и организации праздников – оказывают и предприниматели города, и неравнодушные жители, и администрация муниципалитета. Потому что чужих бед быть не должно.