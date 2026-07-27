Семейный, спортивный и по-настоящему незабываемый фестиваль «Северный ветер» в эти выходные состоялся в Никеле

По подсчётам организаторов фестиваля, на летнем празднике побывали почти 3,5 тысячи человек.

Река, живописный лес и море активностей для всей семьи. Фестиваль «Северный ветер» в Никеле – настоящий магнит не только для местных жителей, но и для гостей города и области. Много станций, где каждый мог найти развлечение по душе. И, пожалуй, самым необычным можно назвать юкигассен - игру в снежки под северным солнцем. Одна из баталий особо отметилась, ведь в ней сражалась семья: отец с дочкой в одной команде и два сына в другой.

Сергей и Дарья Рошка, участники фестиваля «Северный ветер»: «В снежки здесь впервые играли, так как мы в первый раз пришли на такое мероприятие. Я военнослужащий, тут недавно».

Особый интерес привлекла площадка с аквагримом. Добрая треть участников фестиваля не смогла устоять перед желанием раскрасить своё лицо яркими красками. И среди них не только дети.

Евгений Ручко, участник фестиваля «Северный ветер»: «Аквагрим нанёс специально, так как я с военной разведки, поэтому: «Кто, если не мы». На сапах покататься тоже очень шикарно. Организаторам – вышка».

Все площадки фестиваля расположились в зоне отдыха «Первый мост» вдоль берега реки Шуонийоки. Каждая из них постоянно прирастала новыми посетителями и зрителями.

Владимир Баранов, первый заместитель генерального директора Кольской ГМК, директор Кольского ГОКа: «Это такое событие! Оно семейно-спортивное. Оно позволяет с семьёй отвлечься от будничных моментов и побыть с близкими, приобрести знакомых новых здесь. В районе Полярного круга, наверное, такие события, так как у нас лето не очень длинное, они яркие и они важны для человека, потому что он набирается здесь, прежде всего, хороших воспоминаний».

Это уже шестой по счёту фестиваль. «Северный ветер» задумывался, как праздник для взрослых и детей, таким он остаётся и по сей день. В этом году для гостей открыли площадки сапсерфинга, волейбола, настольного тенниса, юкигассена, других игр и мастер-классов.

Одним из них стало рисование акрилом, участники создавали яркие сюжеты, которые потом можно было забрать с собой как напоминание о празднике. Кроме того, на фестивале развернулись познавательные площадки центра «Вторая школа» и заповедника «Пасвик», где можно было больше узнать о северной природе, истории Кольского полуострова и многое другое.

Алексей Пеньшин, глава Печенгского округа: «Хочу поблагодарить всех организаторов фестиваля и вторую школу, компанию «Норильский Никель» за такое внимание нашим небольшим городкам, за такие мероприятия, которые помогают нам отвлечься от рабочих будней и активно провести выходные».

Одним из главных мест притяжения фестиваля стала река Шуонийоки – тихая, спокойная и неглубокая. Идеальное место для того, чтобы попробовать себя в сапсерфинге. Естественно, журналисты «Арктик-ТВ» не могли остаться в стороне, ведь всё нужно попробовать на себе.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Это проще, чем кажется. Страшно, но стоит того, чтобы попробовать и бороздить просторы каких-то водоёмов Мурманской области».

Но даже самые неумелые могли не волноваться, опытные инструкторы следили за каждым участником заплыва и давали корректировки, а с берега наблюдали сотрудники МЧС. А после заплыва по реке можно было закрепить спортивную нагрузку другой активностью – волейболом. Сетка, мячи и хорошая компания – идеальное сочетание.

Фестиваль «Северный ветер» в этом году вновь поднял планку того, как можно отдыхать всей семьей.