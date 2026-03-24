Семьи гаджиевских подводников - ветеранов и участников СВО - приняли участие в фотопроекте «Семья героя»

Они поделились своими историями борьбы и любви.

В одном кадре – целая история, сплетённая из тревог и страха, гордости и бесконечной любви. В руках Анастасии – китель, принадлежащий её младшему брату. Именно о нём сейчас и все мысли Насти. Сразу после прохождения срочной службы, молодой человек решился на профессиональной основе посвятить себя служению Родине.

Анастасия Чикизова, супруга военнослужащего, г. Гаджиево: «Он пошёл на СВО, с первого дня там. За это время был ранен, спасал своих товарищей. Из 21-летнего парня он повзрослел, стал совсем другим. Из ребёнка превратился в мужчину за этот период».

С первых дней начала спецоперации гаджиевские девушки мобилизовались. Им не привыкать ждать, но одно дело ждать возвращения экипажа подлодки из моря, и совсем другое, – мужа, отца, брата, сына - с фронта. С тревожностью стали справляться способами, присущими жёнам и матерям военнослужащих.

Елена Ковган, председатель общественной организации «Женский совет флотских городов», г. Гаджиево: «С самого начала помогаем участникам СВО. Организован пункт плетения сетей, на регулярной основе собираем гуманитарную помощь, организуем мероприятия для их жён, чтобы они не скучали, не унывали».

Анара Шамашева, супруга военнослужащего, г. Гаджиево: «Каждую среду приходим, но если получается, то чаще, то плетем чаще. Это как медитация и возможность переключиться, подумать о чем-то великом. Возможность пообщаться: поделиться переживаниями или, наоборот, радостью».

Забота, взаимопомощь и поддержка переросли не только в деятельность по снабжению необходимым бойцов на фронте, но и в создание организации «Женсовет флотских городов», где в том числе, стараются организоваться досуг детям военнослужащих, а женщинам - помочь справиться с переживаниями или даже потерями – через психологические тренинги, мастер-классы, культурный досуг.

Ирина Кириллова, директор Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Проводим мероприятия по рисованию, живописи, матер-классы (недавно, например, создавали броши). Создаём прекрасные моменты в жизни, чтобы они немного нас отвлекали и развлекали».

Елизавета Михеенко, руководитель проекта «Расскажи о СВОих», г. Гаджиево: «Сегодня с нами будут жены погибших бойцов, у меня не поворачивается язык назвать их вдовами. Мы разговариваем, интересуемся, как дела. По опыту могу сказать, что главное, дать людям выговориться, просто выслушать. Поддержать».

Елизавета Михеенко выиграла региональный грант, средства которого, а это 400 тысяч рублей, пошли на оборудование студии для записи реальных историй бойцов – об их службе, борьбе, жизни, друзьях на фронте, о войне. Передать истинные чувства и эмоции - живые, неподдельные, из первых уст. Так можно по-хорошему заразить патриотизмом, уверена видеограф. Порядка 30 роликов с защитниками уже записаны. Лиза также фиксирует на фотоснимках детей и жён бойцов: проект «Семья героя» - стал продолжением всероссийской инициативы «Жена героя», он пережил трансформации и полюбился семьям подводников. Это, уверены супруги защитников, возможность показать сильную сторону нежности и заботы и подчеркнуть, что за героями есть надёжный тыл. Пока одни девушки фиксируют важные моменты на плёнку, другие организовали лекционно-дискуссионный клуб.

85-летие в этом году отмечает Союз женщин России, которых также, как и сегодня, сплотила одна беда - война.

Татьяна Печинская, председатель Союза женщин России Мурманской области: «Я думаю, что на сегодняшний день этот проект – связь поколений, которая объединяет женщин Великой Отечественной войны и женщин, которые сегодня поддерживают своих супругов на СВО».

Нашлось занятие и для самых маленьких участников проекта: пока мамы готовились к фотосъёмке, дети под руководством педагога, создавали акварельные картины для героев своей семьи – самых лучших пап.